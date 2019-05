Weinprobe mit Maserati

Aus Italien kommen nicht nur rassige Sportwagen. Auch zahlreiche edle Tropfen werden dort angebaut. Wenn dann auch noch Autohersteller und Weinbauer ein Team bilden, ist für Genussmenschen die Welt in Ordnung. Das denkt sich wohl Maserati und geht jetzt mit dem traditionsreichen toskanischen Weingut Antinori eine Kooperation ein.



Die Partnerschaft zwischen Maserati und Antinori wird sich in einer Reihe von Veranstaltungen und Initiativen widerspiegeln. In diesen werden Tradition und Innovation, handwerkliches Können, die Liebe zum Detail und die Leidenschaft für Qualität im Mittelpunkt stehen, teilt der Autobauer mit. Das Unternehmen sei geprägt von außergewöhnlichen Menschen und einzigartigen Erfahrungen, heißt es.



Die Familie Antinori produziert seit 26 Generationen Spitzenweine. Die Gründung des Weinguts geht auf das Jahr 1385 zurück. In dieser langen Zeit war das Weingut immer von der Familie Antinori inhabergeführt. Was kann es Schöneres geben, als nach einem langen und anstrengenden Arbeitstag einen edlen Tropfen vor heimischen Kaminfeuer zu verkosten? Und in der Garage steht ein Fahrzeug von Maserati. Für wahr: eine Weinprobe der ganz besonderen Art.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 20.05.2019