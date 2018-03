Welche Autos Frauen wirklich wollen

Anzeige

Die Vorurteile in Sachen Frauen und Männer sind gerade beim Thema Auto wie festbetoniert: Die einen können nicht einparken und stehen auf Kleinstwagen. Und die anderen mögen es nur groß, stark und schnell. Stimmt das immer noch? Neuwagenvermittler carwow hat rund 4.000 Bestellungen analysiert - und dabei interessante Erkenntnisse gewonnen.



So statten ausgerechnet die Männer ihre Neuwagen gerne mit komfortablen Assistenten aus. 28 Prozent von ihnen wählen eine Einparkhilfe, bei den Frauen sind es dagegen nur 22 Prozent. Und während die Hälfte aller Männer ein Automatikgetriebe bestellt, sind es bei den Frauen nur 35 Prozent. Männlein wie Weiblein sind aber in trauter Eintracht am SUV-Boom beteiligt, mit einer Quote von 42 und 36 Prozent. "Kleinstwagen bestellen dagegen nur gerade mal acht Prozent der weiblichen Käufer", heißt es bei carwow. Einen deutlichen Unterschied gibt es bei der Motor-Power: Frauen ordern im Schnitt 128 PS, bei Männern sind es 152 PS. Und die Kraftprotze jenseits der 250 PS sind fast komplett in Männerhand.



Und noch ein interessantes Ergebnis: Frauen zeigen wenig Interesse an Elektroautos. Während der Gesamtanteil aller Käufe bei carwow zu 22 Prozent von Frauen durchgeführt wird, sind es bei den Stromern gerade mal sieben Prozent. Die anderen 93 Prozent ordern also die Männer. Die geben gerne auch mehr Geld fürs Auto aus: Und zwar durchschnittlich 30.481 Euro. Frauen geben sich mit Neuwagen für durchschnittlich 25.711 Euro zufrieden.