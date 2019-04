Weltbester Rolls-Royce-Händler sitzt in München

Luxus läuft in München. Auch Rolls-Royce erfreut sich an der Isar überdurchschnittlicher Beliebtheit. Der dort ansässige Händler der Nobelmarke kommt nun aufs Siegetreppchen. Der zur Schmidt Premium Cars gehörende Rolls-Royce-Händler wurde für seine "herausragende Leistungen" im vergangenen Geschäftsjahr mit der höchsten aller Auszeichnungen von Rolls-Royce Motor Cars honoriert - dem "Global Dealer of the Year".



Dipl.- Ing. Michael Schmidt, Eigentümer des Münchner Rolls-Royce Showrooms, nahm die Händlerauszeichnung stellvertretend für das Team um General Manager Georg Pfeffer und Brand Manager Daniel Linke entgegen - die Preise wurden auf der World Dealer Conference in Shanghai vergeben.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 30.04.2019