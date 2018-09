Weltpremiere: Mercedes-Benz startet elektrische Aufholjagd

Mercedes vollzieht den nächsten wichtigen Schritt in die Elektromobilität: Der deutsche Autobauer hat jetzt in Stockholm das erste Auto der Marke EQ präsentiert, den EQC. Optisch ist das Elektroauto zwischen einem SUV und einem SUV-Coupé anzusiedeln.



Der EQC (Stromverbrauch kombiniert: 22,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km, vorläufige Angaben) besitzt ein komplett neu entwickeltes Antriebssystem mit je einem kompakten elektrischen Antriebsstrang (eATS) an Vorder- und Hinterachse.

Für Mercedes-Benz bedeutet der EQC den endgültigen Sprung ins Zeitalter der Elektromobilität. Unter dem Dach der Marke EQ ("Electric Intelligence") plant Mercedes-Benz eine Aufholjagd, mit einer ganzen Produktfamilie vom Kompaktwagen bis zum Luxusauto.



Beide Antriebsstränge bringen zusammen eine Leistung von 300 Kilowatt, umgerechnet rund 400 PS, auf die Straße, das maximale Drehmoment beider E-Maschinen beträgt zusammen 765 Newtonmeter. Laut Mercedes-Benz soll eine elektrische Reichweite von über 450 Kilometer nach NEFZ (vorläufige Angaben) möglich sein. Mit 80 kWh (NEFZ) Energieinhalt versorgt die Lithium-Ionen-Batterie das Fahrzeug. Verbrauch und Reichweite hängen auch bei Elektrofahrzeugen sehr stark von der Fahrweise ab. Der EQC unterstützt seinen Fahrer dabei durch Fahrprogramme mit unterschiedlicher Charakteristik: Comfort, Eco, Max Range, Sport und ein individuell anpassbares Programm.



Der EQC verfügt serienmäßig über einen wassergekühlten On-Board-Lader (OBL) mit einer Leistung von 7,4 Kilowatt und ist damit für das Wechselstrom- (AC-) Laden zu Hause und an öffentlichen Ladestationen vorbereitet. Bis zu drei Mal schneller als an einer Haushaltssteckdose erfolgt das Laden an einer Mercedes-Benz Wallbox. Und noch schneller geht es über Gleichstromladen - beim EQC serienmäßig - zum Beispiel via CCS (Combined Charging Systems) in Europa und den USA sowie CHAdeMO in Japan oder GB/T in China. Abhängig vom Ladestand lädt der EQC an einer entsprechenden Ladestation mit einer maximalen Leistung von bis zu 110 kW. Die Ladezeit beträgt dann etwa 40 Minuten von 10 - 80 Prozent Ladestand (vorläufige Angabe).



