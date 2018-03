Weltrekord: Größtes Plakat der Welt zeigt Ford EcoSport

Anzeige

Ein Automobilhersteller, der einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde bekommt, ist nichts Neues. Dass dieser Eintrag aber nur leicht entfernt etwas mit einem Fahrzeug selbst zu tun hat, ist schon etwas schräg. So geschehen in Spaniens Hauptstadt Madrid. Denn dort ist aktuell das größte Plakat der Welt zu bestaunen. Es hängt ab sofort an der Frontseite des legendären Espana Building in Madrid, misst stolze 5.265 Quadratmeter - das entspricht rund 20 Tennisplätzen - und zeigt den neuen Ford EcoSport. Der Ford EcoSport ist die kleinste SUV-Baureihe von Ford in Europa. Ein offizieller Juror von Guinness World Records inspizierte die zwei Tonnen schwere Werbetafel und bestätigte den Erfolg des Rekordversuchs. Damit wurde der bisherige Rekord in Dhahran, Saudi-Arabien, um genau 241,93 Quadratmeter übertroffen. Die Werbetafel wird bis Ende Februar an Ort und Stelle hängen bleiben. Danach wird sie der spanischen Apascovi Foundation, einer gemeinnützigen Organisation für Menschen mit Behinderungen, gespendet, wo alle verwendeten Materialien recycelt werden.