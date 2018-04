Wenn Autos um die Ecke schauen

Anzeige

Wie können selbstfahrende Autos frühzeitiger und umfassender mit Informationen versorgt werden? Dieser Frage geht jetzt das Projekt AutopleX nach, bei dem jetzt Jaguar Land Rover die Führung übernommen hat. Das Ziel ist nicht gerade britisch-bescheiden formuliert: Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um "bahnbrechende Fortschritte in puncto Sicherheit". So sollen laut der Briten die autonom agierenden Fahrzeuge etwa uneinsehbare Kreuzungen überblicken oder durch Hindernisse einfach durchschauen können.



Dadurch können autonome Fahrzeuge künftig andere Verkehrsteilnehmer oder auch Hindernisse außerhalb des Blickfelds identifizieren und mit ihnen sogar Kontakt aufnehmen. "Der Datenaustausch erlaubt dann beispielsweise rechtzeitige Fahrstreifenwechsel oder die eigenständige Bewältigung komplizierter Kreisverkehre", heißt es. Laut Experte Chris Holmes spielt das Projekt AutopleX eine Schlüsselrolle im Bestreben der Autobauer, schon in naher Zukunft autonom agierende Fahrzeuge marktreif zu machen.