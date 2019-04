Wenn der Osterhase Stau bringt

Bunte Eier sind nicht alles, was der Osterhase zu bieten hat: Der Oster-Reiseverkehr ist mit vollen Autobahnen verbunden. Gerade nahe der Ballungsräume ist rund um die Feiertage Stau programmiert. Der ACE, Deutschlands zweitgrößter Autoclub, gibt zum Osterferienbeginn Tipps für eine entspannte und sichere Autofahrt bei angespannter Verkehrslage.



Vorsicht an der Autobahnauffahrt: Geduld ist gefragt. Herrscht schon an der Autobahnauffahrt dichter Verkehr, ist hier besondere Vorsicht geboten. Es gilt, die Vorfahrt zu beachten, die Verkehrsteilnehmer auf dem rechten Autobahnfahrstreifen passieren zu lassen, seine Geschwindigkeit anzupassen und zu warten, bis genügend Platz zum Einscheren vorhanden ist. "In der Praxis wird das Reißverschlussverfahren in solchen Fällen teils als freundliche Geste angewendet", sagt Hannes Krämer, Leiter Recht beim ACE. Dies gelte auf dem Beschleunigungsstreifen aber nicht grundsätzlich und sollte keinesfalls vorausgesetzt werden, warnt der Experte.



Je mehr Verkehrsteilnehmer auf der Straße unterwegs sind, desto wichtiger ist Konzentration hinterm Steuer und ein rücksichtsvolles Fahrverhalten. Auch wenn der Osterverkehr nur langsam vorwärtskommt, hilft es nicht, dicht aufzufahren, um Zeit zu gewinnen. Ebenso wenig zielführend ist der hektische Spurwechsel. Im Gegenteil: Wer andere Verkehrsteilnehmer zu unnötigem Bremsen zwingt, wird zum Verursacher von Staus und provoziert Unfälle. Ebenso riskant ist es, bei zähfließendem Verkehr abzuschalten: Wer unaufmerksam fährt, reagiert langsamer. Hektische Bremsmanöver, neue Staus und schlimmstenfalls Unfälle sind die Folge.



Im ohnehin dichten Osterverkehr bedeutet derweil der Wegfall eines Fahrstreifens eine erhöhte Staugefahr. Jetzt ist Zusammenarbeit gefragt: Halten sich alle an das Reißverschlussverfahren, ist die Engstelle bald überwunden. Dabei ordnen sich die Autofahrer, die sich auf der endenden oder blockierten Fahrspur befinden, erst unmittelbar vor der Engstelle abwechselnd hintereinander auf der weiterführenden Spur ein. Ein ausreichender Abstand zum Vordermann ermöglicht Lücken und sorgt dafür, dass der Reißverschluss nicht klemmt. Als Grundregel gilt: Sicherheitsabstand gleich halber Tachowert.



Rettungsgasse richtig bilden: Pannen und Unfälle können gerade in der verkehrsintensiven Ferienzeit lange Staus verursachen. Damit Pannenhelfer und Rettungskräfte rechtzeitig am Unfallort eintreffen und der Verkehr schnellstmöglich wieder rollt, gilt es, bereits bei den ersten Stockungen auf mehrspurigen Straßen eine Rettungsgasse zu bilden. Autofahrer, die auf dem linken Fahrstreifen unterwegs sind, weichen dazu nach links aus. Alle anderen fahren nach rechts - unabhängig davon, wie viele Richtungsfahrstreifen es gibt.

