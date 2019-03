Wenn die Elektronik mal wieder "spinnt"

Es blinkt und leuchtet im Display - Fehlerwarnung. Was tun? Analysen in der Werkstatt sind nicht ganz billig. Doch es gibt eine preiswertere Alternative. Mit einer Selbstkontrolle via OBD-Tester lassen sich Werkstattkosten sparen, sagt die Prüf-Organisation GTÜ.



Die GTÜ ist mit mehreren OBD-II-Testern auf Fehlversuche gegangen und hat die Geräte und deren Leistung unter die Lupe genommen. Alle Geräte mussten über den Diagnosestecker im Auto mehrere Fehler an präparierten Pkw finden. Während der Sieger im Test, das "Diagnosegerät Handscanner" von Launch, alle Fehler aufspürte und auch in für Laien verständlichen Text auf dem Display anzeigte, meldeten andere Geräte nur unverständliche Codes oder fanden die Fehler erst gar nicht. Auf dem Video-Kanal Youtube demonstriert GTÜ den Geräte-Test mit einem Film.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 12.03.2019