Wenn die Langfinger kommen

Professionelle Langfinger knacken jedes Auto - es ist alles nur eine Frage der Zeit. Doch so mancher Autofahrer "füttert" die Gauner auch noch an, indem er die "Ware" gut sichtbar auslegt. Deshalb: Smartphone, Portemonnaie und andere Wertgegenstände sollten niemals im Auto zurückbleiben.



Der Ratschlag der Experten hat sich offenbar herumgesprochen: Rund 87 Prozent aller Befragten einer Forsa-Umfrage lassen bereits keine Wertgegenstände im Wagen liegen. Und etwa 57 Prozent aller Autofahrer nutzen als zusätzlichen Diebstahlschutz die eigene Garage oder ein abgeschlossenes Grundstück. Das Risiko, Opfer eines Diebstahls zu werden, lässt sich ebenfalls minimieren, wenn das Auto auf öffentlichen überwachten Parkplätzen abgestellt wird. 18 Prozent aller Befragten parken ihren Wagen vorzugsweise dort.



Trotz aller Vorsicht kann es dennoch zu einem Diebstahl kommen. Dann ist der Ärger groß und die Wahrscheinlichkeit gering, die Wertsachen wiederzubekommen. Doch welche Versicherung kommt für den entstandenen Schaden auf? "Über die Kfz-Teilkaskoversicherung sind nur fest eingebaute Fahrzeug- oder Zubehörteile wie das Radio oder ein integriertes Navigationsgerät abgesichert", erklärt Frank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte bei CosmosDirekt. Seine Empfehlung: "Wertsachen wie etwa Bargeld, Laptop oder Smartphone sollten nicht im Auto liegen gelassen werden. Denn über die Hausratversicherung ist der Diebstahl von Wertsachen aus dem Auto in der Regel nicht mitversichert."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 11.10.2018