Wenn jede Motorrad-Fahrt zum Kurzurlaub wird

Urlaub ist die schönste Zeit des Jahres. Die Erholung soll an erster Stelle stehen. Man will durchatmen, den Kopf frei bekommen, dem Alltag entfliehen und Kraft tanken. Ideal wäre es ohne Frage, wenn bereits die Reise komfortabel und sicher ist, vor allem mit dem Motorrad. Mit dem CDC-Dämpfungssystem von der ZF Friedrichshafen AG wird jede Fahrt auf dem Bike zum Kurzurlaub, egal, ob Ausflug, Kurz-Trip oder auch die lange Reise. Denn durch "Continuous Damping Control" (CDC) werden die Fahrwerkbewegungen des Motorrades an jede Fahrsituation sofort angepasst.



Das bedeutet in der Praxis eine Zunahme des Komforts, der Sicherheit und auch der Fahrdynamik. "Das Regelfahrwerk nimmt dem Fahrer Arbeit ab, es passt sich den Gegebenheiten der Straße an, ohne dass es der Fahrer überhaupt merkt", sagt Franz Scharinger, Applikationsingenieur für geregelte Motorradfahrwerke. Man komme mit den Belastungen und Beanspruchungen souveräner zurecht, man fühle sich wohler, so der Experte: "Das Motorrad legt eine gewisse Gleichmäßigkeit an den Tag und fühlt sich gut an. Der Fahrer wird gewissermaßen in Ruhe gelassen."



Während man ein konventionelles Fahrwerk gar nicht oder nur manuell verstellen kann, sind die Einstellungen beim CDC-Dämpfungssystem per Knopfdruck möglich. In der Bordelektronik sind verschiedene Setup-Varianten für das Fahrwerk hinterlegt, die dem Fahrer die Auswahl der Grund-Charakteristik ermöglichen.



So können die Themen Sicherheit und fest angebundenes Fahrverhalten sowie Komfort in Verbindung mit sanftem Fahren gut miteinander verknüpft werden. Heißt: Wenn es mal besonders schnell sein soll, kann sich der Fahrer auf das sportliche Verhalten seines Motorrades verlassen. Das Fahrwerk deckt gleichzeitig aber auch die komfortable Seite einer Reise ab. "Dabei haben wir die Möglichkeit, uns in die eine, als auch in die andere Richtung zu bewegen. Wie weit man dann in die eine oder andere Charakteristik geht, ist Geschmackssache und hängt vom Motorrad ab", erklärt Scharinger.



Wie das alles funktioniert? CDC stellt die Dämpfkräfte bestmöglich aktiv ein. Innerhalb von Millisekunden berechnet ein Steuergerät die erforderliche Dämpfkraft neu und stellt diese ebenso schnell am Dämpfer ein. Dazu erfassen Sensoren am Motorrad Kennwerte wie Aufbau-, oder Radbeschleunigung und errechnen daraus die ideale Dämpfung, erklären die ZF-Experten.



Der Technologiekonzern ZF ist erster Lieferant für semi-aktive Dämpfung für Motorräder weltweit, das Unternehmen bietet CDC bereits seit 1994 für Personenwagen, Busse und Nutzfahrzeuge an. Die "Fahrwerks-Finesse" für das Motorrad gibt es seit 2013, seitdem ist auch dieser Bereich enorm gewachsen.



Andreas Reiners / mid