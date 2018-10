Wenn's im Auto ständig muffelt

Wer sein Auto buchstäblich nicht mehr riechen kann, muss meist nicht lange nach der Ursache suchen. Häufig sorgen nämlich durch langsam dahinmoderndes Herbstlaub verstopfte Lüftungseinlässe dafür, dass es im Wagen dumpf und modrig riecht und ständig die Scheiben beschlagen. Mit ein paar Handgriffen kann Abhilfe geschaffen werden.



Folge der Verstopfung: Im so genannten Luftberuhigungskasten oder sogar im Heizungsmodul sammelt sich Wasser, "das sich schlimmstenfalls sogar den Weg in den Innenraum bahnt und dort für Korrosion und Elektronikausfälle sorgen kann", so die TÜV Süd-Experten.



Wer oft unter Bäumen parkt, sollte regelmäßig die Motorhaube öffnen und die Einlässe unterhalb der Windschutzscheibe von Laub und Schmutz befreien - das lässt sich etwa beim Tanken oder nach der Autowäsche schnell erledigen. Experte Eberhard Lang ergänzt: "Die Scheibenwischer unbedingt von Schmutz freihalten. Laub und vor allem Baumnadeln stören nämlich die Reinigungswirkung der Wischer nachhaltig und können sie sogar unbrauchbar machen."



Wenn es im Auto streng und vermodert riecht, schafft oft auch das Anheben der Fußmatten und Teppiche Klarheit. Wenn drunter Nässe zu spüren ist, muss das Auto trockengelegt werden. Dabei sollte die Suche nach Wasser nicht auf den vorderen Fußraum beschränkt werden. Oftmals ist die tiefste Stelle unter oder hinter den Vordersitzen betroffen.

