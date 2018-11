Wer ist hier der Boss?

Auf den richtigen Style kommt es in der Autowelt und in der Modebranche an. Da passt es bestens, dass zwei Big-Player aus beiden Bereichen jetzt gemeinsame Sache machen: Hugo Boss wird offizieller Bekleidungspartner von Porsche.



Hugo Boss wird künftig das gesamte Porsche-Motorsportteam weltweit ausstatten. Das gelte für das gesamte Porsche-Team - sowohl an der Strecke als auch in der Werkstatt, teilen die beiden Unternehmen mit. Mit Teamkleidung von Boss versorgt werde auch das Formel-E-Werksteam, das im Dezember 2019 in die elektrische Rennserie einsteigt.



Aber nicht nur Porsche-Mitarbeiter dürfen sich auf den neuen, modischen Auftritt freuen: Ab März 2019 gehört in den "Boss Stores" und über den Online-Vertrieb der Marke eine "Porsche x Boss"-Kollektion zum Sortiment.

