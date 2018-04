Wer selbsbestimmt ist, fährt gerne Cabrio

Anzeige

Die warmen Sonnenstrahlen der vergangenen Tage haben nicht nur Fahrrad- und Motorradfahrer auf die Straßen gelockt, sondern auch Sonnenanbeter, die lieber auf vier Rädern unterwegs sind. Wer besonders gerne ins Cabrio steigt, hat das Vergleichsportal Check24 untersucht.



Vor allem Freiberufler wie Anwälte, Architekten, Schriftsteller oder Psychologen entscheiden sich gerne für die Frischluft-Variante beim Autofahren. Die Versicherungsdaten zeigen, dass bei dieser Berufsgruppe der Cabrio-Anteil mit 5,7 Prozent besonders hoch ist. Das gilt insgesamt für die Gruppe der Selbständigen, die auf 4,5 Prozent Cabrio-Anteil kommt. Der durchschnittliche Anteil liegt bei 2,9 Prozent. Zeitsoldaten und Erwerbslose sind ganz unten im Ranking.



Auch räumlich variiert die Liebe fürs offene Auto: In der Hansestadt Hamburg sind mit einem Anteil von 3,7 Prozent die meisten Fahrzeuge ohne Verdeck unterwegs. Am Ende des Rankings befinden sich die ostdeutschen Bundesländer. Im Westen Deutschlands (3,3 Prozent) sind im Schnitt knapp doppelt so viele Autos ohne Dach versichert wie im Osten (1,7 Prozent).



Interessant. Obwohl Cabrios als Saisonfahrzeuge gelten, sind neun von zehn ganzjährig versichert.