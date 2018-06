Wichtige Park-Tipps für den Drahtesel

Anzeige

Wer sein teures Fahrrad oder Pedelec abstellt, sollte gleich aus zweierlei Gründen für Sicherheit sorgen.

Beim „Parken“ von Fahrrädern ist längst nicht jeder Ort ideal. Die Wahl des Standorts sollte aus Sicherheitsgründen ganz gezielt stattfinden. Einmal darf das Zweirad nicht umfallen, weil es dabei etwa Autos beschädigen könnte. Und wenn es nur ungenügend gegen Diebstahl gesichert ist, haben Langfinger leichtes Spiel. Dem Besitzer bleiben in beiden Fällen Ärger und lästige Formalitäten.

Seitenständer auch benutzen

Wie also den Drahtesel parken? Am besten so, „dass kein anderer Verkehrsteilnehmer geschädigt wird“, wie es in der Straßenverkehrsordnung so schön heißt. Das bedeutet in der Praxis: Wer einen Seitenständer hat, sollte ihn auch benutzen. Gleiches gilt, so die Experten der HUK Coburg, wenn ein Fahrradständer oder Fahrradanlehnbügel zur Verfügung stehen. „Auch wer sein Rad nur anlehnt, zum Beispiel gegen eine Hauswand, muss aufpassen, dass es nicht schon durch einen Windstoß umkippt“, heißt es bei der Versicherung.