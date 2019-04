Wieder eine Batteriefabrik mit Stern

Der Grundstein ist schon mal gelegt: Mit dem Bau der Batteriefabrik will das Mercedes-Benz-Werk Untertürkheim seine Transformation zum High-Tech Standort für Elektromobilität vorantreiben. Die neue Batteriefabrik im Werksteil Brühl ist Bestandteil des globalen Batterie-Produktionsverbund innerhalb des Mercedes-Netzwerks mit insgesamt neun Batteriefabriken an sieben Standorten auf drei Kontinenten.



Zum Ende der Dekade will man auf 12.000 Quadratmetern in einer neu errichteten und CO2-neutralen Batteriefabrik hocheffiziente Antriebsbatterien für künftige Sterne-Elektrofahrzeuge der Technologiemarke "EQ" produzieren. Die Fertigung und Integration von komplexen Batterie-Systemen gehört mittlerweile zur Kernkompetenz des Hauses Daimler.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 05.04.2019