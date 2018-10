Wischen und Drücken: Magna investiert in Haptronik

Immer mehr Systeme in modernen Autos reagieren auf Gesten oder leichten Druck - Haptronik heißt die Technologie. Magna will dieses Betätigungsfeld weiter ausbauen - und hat sich dazu Spezialisten geangelt.



Um die fortschrittlichen Technologien für den Automobilmarkt weiterzuentwickeln, hat Magna einen Vertrag zur Übernahme der Haptronik GmbH unterzeichnet. Damit wolle man die Markführerschaft im Bereich Mechatronik weiter ausbauen, teilt das Unternehmen mit. Die Übernahme soll im ersten Quartal 2019 abgeschlossen sein.



Die Haptronik GmbH mit Sitz in Dresden hat sich auf Software zur Steuerung der Bewegung mechatronischer Produkte spezialisiert und entwickelt Algorithmen, welche die Bewegungssteuerung und das "Touch and Feel" von mechatronisch gesteuerten Systemen wie Türen und Heckklappen verbessern.

