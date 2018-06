Wo Parkplätze am teuersten sind

Anzeige

Kraftstoff, Versicherung, Steuern, Service und Leasinggebühr: Die Kosten für Autofahrer sind längst eine Kette ohne Ende. Viele wünschen sich deshalb schon lange eine Geld-Druckmaschine. Doch dieser Wunsch geht natürlich nicht in Erfüllung. Stattdessen steigen die Kosten immer weiter. Denn in der Großstadt muss ein Stellplatz oder eine Garage her. Und das kostet mitunter ein kleines Vermögen.



Das teuerste Pflaster auf diesem Gebiet ist Frankfurt am Main. 170 Euro Miete müssen Autobesitzer in der Mainmetropole pro Monat maximal zahlen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse von immowelt.de.



Nicht ganz so teuer wie Frankfurt, aber dennoch nicht preiswert sind Stuttgart und Nürnberg. In der Schwaben-Metropole reicht die Preisspanne von 21 Euro für den günstigsten Stellplatz bis zu 150 Euro für den teuersten. Gerade aufgrund der Lage in einem Kessel und dem damit begrenzten Platzangebot sind Stellplätze in der dicht besiedelten Innenstadt häufig hochpreisig. Eine ähnlich große Preisspanne verzeichnet Nürnberg: Die Minimalpreise liegen bei 21 Euro, maximal sind 146 Euro fällig. Selbst das sonst so teure München (maximal 118 Euro) oder das boomende Berlin (maximal 129 Euro) liegen preislich darunter.



Die günstigsten Stellplätze oder Garagen aller untersuchten Städte finden Suchende in Dresden. Zwischen 16 und 60 Euro kostet hier das Zuhause fürs Auto. Eine ähnlich niedrige Preisspanne gibt es nur noch in Hannover oder den beiden Ruhrgebietsstädten Dortmund und Essen.