Wohnmobil zieht Boot und Pferde

Die einen nehmen gerne ein Boot mit auf Reisen, andere ihr Reitpferd. Für beide Reisetypen bietet Citroen den Space Tourer an. Denn er ist ausgesprochen stark. Möglich macht es die hohe Zugkraft: Mit einer Anhängelast von bis zu 2,5 Tonnen, kann man reichlich Gewicht an die Kupplung binden.



In Kombination mit der Dieselmotorisierung BlueHDi 180 Stop&Start und dem Achtgang-Automatikgetriebe EAT8 verfügt der SpaceTourer in ausgewählten Versionen über eine gebremste Anhängelast von bis zu zweieinhalb Tonnen bei zwölf Prozent Steigung - ein Spitzenwert im Segment.



Das Achtgang-Automatikgetriebe EAT8 sorgt in Verbindung mit dem effizienten BlueHDi 180 Stop&Start Dieselmotor mit 130 kW/177 PS (Abgasnorm Euro 6d-Temp) nicht nur für guten Komfort für Fahrer und Passagiere, sondern trägt auch zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs bei. Einen Durchschnittsverbrauch von 5,4 Litern gibt der Hersteller an.



Darüber hinaus steht das Modell für ein großzügiges Platzangebot und Komfort: Das Fahrzeug kann bis zu neun Personen befördern oder je nach Sitzkonfiguration das Kofferraumvolumen auf bis zu 3.968 Liter steigern. Die abnehmbare Anhängerkupplung mit Anhängerstabilisierungskontrolle ist für den Space Tourer zu 710 Euro erhältlich.

