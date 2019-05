Yamahas kleines Monster

Für Fans von echter Rennsport-Optik, gepaart mit uneingeschränkter Alltagstauglichkeit und geeignet für ein überschaubares Budget, bietet Yamaha nun ein spannendes Bike an - ein kleines Monster.



Die YZF-R125 Monster Energy Yamaha MotoGP Edition hat zwar einen etwas sperrigen Namen, dafür aber einen umso cooleren Auftritt.



Zu den Features der R-Serie gehören die Anti-Hopping-Kupplung (A&S, Assist & Slipper), eine 41-mm-Upside-down-Telegabel, eine Gabelbrücke im GP-Stil sowie ein 140er Hinterreifen. Ebenfalls an Bord: Ein verwindungssteifer Deltabox-Rahmen und die neue leichte Aluminiumschwinge für sportliches Handling.



Die exklusive YZF-R125 Monster Energy Yamaha MotoGP Edition 2019 kann ab Mai bestellt für 5.199,00 plus Nebenkosten bestellt werden.

