Yellow Friday in Opels Geschenke-Shop

Festliche Weihnachten für große und kleine Fans der Marke mit dem Blitz? Im Opel-Shop, so die Rüsselsheimer, gibt es eine reiche Geschenke-Auswahl - stressfrei und ohne Gedrängel. Am 23. November 2018 ruft Opel den "Yellow Friday" aus. Es locken zum Start der Weihnachts-Einkaufssaison 20 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment des Shops. Und das Angebot ist in der Tat vielseitig: Es umfasst Accessoires wie Sonnenbrillen oder Schlüssel-Anhänger, Opel-Schnuller oder -Teddy und reicht bis zum Retro-Rutscher im Rüsselsheimer Design, Strickfleecejacken oder Thermobechern.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 22.11.2018