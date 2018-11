YouDinner und Lexus: Hybridküche beim Hybridpionier

Spitzenköche treffen auf Premium-Autos, wenn YouDinner und Lexus kooperieren. Dabei können Club-Mitglieder auf exklusive kulinarische Entdeckungsreise gehen. Neben Kirchen, Kränen oder den besten Restaurants der Welt gehören auch Lexus-Autohäuser zu den ausgefallenen Locations, an denen YouDinner Sterneküche serviert. So geschehen Montagabend im Lexus Forum München. Besser hätte dabei die Auswahl nicht sein können, denn unter dem Hybrid-Motto "Surf'N Turf" gingen auf den Tellern der Gourmet-Gäste Fisch und Fleisch eine wohlschmeckende Verbindung ein - gleichzeitig war im Showroom bereits ein Prototyp des nächsten Lexus-Neuheit mit Hybridantrieb UX 250h aus nächster Nähe zu bestaunen.



Die Zusammenarbeit mit YouDinner vollzieht Lexus im Rahmen seiner Markenstrategie "Experience Amazing". Dabei sollen einmalige und nicht einfach käufliche Erlebnisse neue Kunden für die Marke gewinnen oder bestehende Kunden binden. Auch in München kamen sowohl Lexus-Fahrer als auch Besitzer von Autos anderer Marken zusammen, um bei einem kommunikativen Networking-Dinner mit fünf Gängen neuartige Genüsse zu erleben. Der Münchener Lexus-Brand Manager Rainer Mattusch war begeistert von der Idee und vom Verlauf des Events: "Es ist für uns sehr interessant, in diesem ungewöhnlichen und angenehmen Rahmen unsere Fahrzeuge präsentieren zu können. Das passt perfekt zu unserer Maxime 'Lexus lebt Lifestyle'."



Ein früher Prototyp des urbanen Crossover UX 250h war die größte Attraktion unter den ausgestellten Lexus-Modellen. Der 4,50 m lange Lifestyle-SUV wird erst ab März 2019 offiziell bei den Lexus-Händlern stehen. So hatten die YouDinner-Gäste zu einem sehr frühen Zeitpunkt Gelegenheit, den ausgefallenen neuen Lexus außen und innen zu erkunden. Ab gut 30.000 Euro wird es den UX mit einem 2,0-Liter-Saugbenziner geben, etwas teurer wird die Hybridvariante 250h mit Benzin- und Elektroantrieb sein.



Eine Kombination aus zwei Welten stellte passend zur Hybrid-Neuheit UX 250h in München auch das YouDinner-Fünf-Gängemenü dar, denn bei Surf'N Turf gehen Fisch und Fleisch eine reizvolle Kombination ein. Unter anderem wurden Schweinebauch und Black Tiger Garnele gereicht, im nächsten Gang gingen auf dem Teller US-Beef und Gambas eine überraschend harmonische Kombination ein. Wie erfolgreich die Kooperation mit YouDinner für den japanischen Hybrid-Pionier Lexus sein wird, ist schwer zu messen. Wohlschmeckend ist sie allemal.



Ralf Schütze / mid

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 06.11.2018