ZF und die chinesischen Laster

ZF hat mit dem chinesischen Nutzfahrzeughersteller Foton ein gemeinsames Produktionswerk in Jiaxing südlich von Shanghai eröffnet. Die gemeinsamen Projekte sollen sich vor allem auf die Produktion automatisierter Getriebe für schwere und leichte Nutzfahrzeuge konzentrieren.



Beim Joint Venture "ZF Foton HCV Automated Transmissions (Jiaxing) Co., Ltd" hält ZF 51 Prozent der Anteile. Die Kooperation umfasst die Produktion und Vermarktung des automatisierten Nutzfahrzeuggetriebesystems TraXon, das in Nutzfahrzeugen des Herstellers und Joint-Venture-Partners Foton zum Einsatz kommt. Ein zweites Joint Venture, an dem ZF 40 Prozent hält, stellt Getriebe für leichte Nutzfahrzeuge ebenfalls für den chinesischen Markt her. Beide Joint Ventures können außer Foton auch weitere Kunden beliefern, Teilt ZF mit. Ende 2016 waren die beiden Joint Ventures mit dem chinesischen Partner ins Leben gerufen worden.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 18.04.2019