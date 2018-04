Zuhause bei der Spirit of Ecstasy

Anzeige

Wenn von Luxus-Autos die Rede ist, fällt zwangsläufig ein Name: Rolls-Royce. In Stuttgart können Auto-Fans und Liebhaber der Marke ab 1. Mai das Flair der legendären Marke erleben. Denn ab diesem Stichtag findet sich dort das neue Rolls-Royce Studio.



Auf dem Gelände des ehemaligen Landesflughafens von Württemberg zeigt das Rolls-Royce Studio Region Stuttgart Beispiele der Handwerks-, Design- und Ingenieurskunst, für die die britische Marke Berühmtheit erlangt hat. Das "Bespoke Atelier" zeigt, wie man im Hause Rolls-Royce individuelle Kundenwünsche umsetzt - und dass es quasi keine Grenzen gibt.



Neben Ausstellungsstücken aus der aktuellen Modellpalette präsentiert die Marke auch berühmte Klassiker wie einen Phantom III. Erzählt wird auch die Geschichte der Kühlerfigur "Spirit of Ecstasy", des Wahrzeichens eines jeden Rolls-Royce.



Das Rolls-Royce Studio in der Motorworld Region Stuttgart, Graf-Zeppelin-Platz 1, 71034 Böblingen, hat täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.