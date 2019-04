Zulieferer machen E-Autos mobil

In der Elektromobilität spielen Zulieferer eine wichtige Rolle. Darum sind sie auch auf entsprechenden Messen stark präsent. Beispielsweise präsentiert das Technologie-Unternehmen Valeo neuartige Ladegeräte, aber auch ganze Prototypen. So zählt zu den ausgestellten Lösungen der Niederspannungsprototyp (48 V) für ein vollelektrisches Stadtfahrzeug.



Das jetzt vorgestellte Elektrofahrzeug für zwei Personen erzielt Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h und soll auf eine Reichweite von etwa 150 Kilometer kommen. Das kompakte Stadtauto kann an jeder Steckdose aufgeladen werden und eignet sich damit für den Stadtverkehr.



Darüber hinaus präsentiert Valeo als Weltneuheit sein bidirektionales Ladegerät. Mit dieser Innovation lassen sich Elektrofahrzeuge als Energiequelle in Stromnetze integrieren. Das in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Start-up Xcharge entwickelte System macht es möglich, überschüssigen Strom zurück in das Stromnetz einzuspeisen.

