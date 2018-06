"Zusammen. Geschichte schreiben": Mit Hyundai zur Fußball-WM

Anzeige

Einmal Cristiano Ronaldo zaubern sehen, ein Tor von Thomas Müller bejubeln oder einfach nur eine schöne Zeit haben: Eine Fußball-Weltmeisterschaft zieht Millionen Fans rund um den Globus in ihren Bann. Sie begeistert und bringt Menschen verschiedenster Kulturen zusammen. Jetzt ist es wieder soweit. Das größte Sportereignis der Welt neben Olympischen Spielen findet vom 14. Juni bis zum 15. Juli 2018 in Russland statt.



Die deutsche Nationalmannschaft ist als Titelverteidiger am Start. Derzeit sind Jogis Jungs noch im Trainingslager, doch in wenigen Tagen wird es ernst. Der amtierende Weltmeister bestreitet sein erstes WM-Spiel am 17. Juni gegen Mexiko. Weitere Gruppengegner der deutschen Mannschaft sind Schweden und Südkorea. Eine lösbare Aufgabe - so scheint es jedenfalls.



Damit die deutschen Fußball-Stars immer sicher ans Ziel kommen, steigen sie bei der Fahrt vom Hotel ins Stadion in den Mannschaftsbus. Doch das ist nicht irgendein Gefährt. Bei der FIFA WM 2018 in Russland ziert nämlich ein ganz besonderer Slogan den Bus, der die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in die Stadien bringt. "Zusammen. Geschichte schreiben" steht auf dem Fahrzeug.



Was hat es mit diesem Slogan auf sich? Ganz einfach: Dieses Motto wurde im Rahmen der Kampagne "Be there with Hyundai" zusammen mit den Slogans für die Mannschaftsbusse der weiteren 31 teilnehmenden Nationen ausgewählt. Vom 26. April bis zum 14. Mai 2018 konnten Fußball-Fans in aller Welt per Online-Wahl für ihren Lieblings-Slogan abstimmen. Zuvor waren rund 160.000 Vorschläge für die Beschriftung der 32 Teambusse bei Hyundai eingegangen, pro Nation standen die jeweils besten drei Sprüche zur Abstimmung.



Durchgesetzt hat sich der Gewinner-Slogan im Voting übrigens gegen zwei andere Beiträge "Ein Team, ein Weg, ein Ziel" und "Gib mir 5". Auch deren Ideengeber werden belohnt. Sie erhalten jeweils ein Hyundai-Premium-Paket mit Kappe, Rucksack und dem offiziellen WM-Ball "Telstar 18". Für die kreativen Texter der 32 Gewinner-Slogans geht nun das Kampagnen-Motto "Be there with Hyundai" in Erfüllung. Sie reisen nämlich mit jeweils einer Begleitperson zur Weltmeisterschaft nach Russland und begleiten ihr Team zu einem WM-Spiel.



Was steckt eigentlich hinter dem deutschen Sieger-Slogan? "Zusammen. Geschichte schreiben" soll die Geschlossenheit und den Zusammenhalt der deutschen Nationalmannschaft einfangen, teilt Hyundai mit. Bei diesem Team-Motto kann beim "Unternehmen Titelverteidigung" ja kaum noch etwas schiefgehen.



Ralf Loweg / mid