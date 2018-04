Zwei neue Montainbikes bei Subaru

Anzeige

Subaru ergänzt zum Start der Fahrrad-Saison sein Zweirad-Programm um zwei Mountainbikes. Das MTB1 und das E-Bike MTB E1 werden wie die übrigen drei Modelle beim Spezialisten JBS-Trading gefertigt. Sie rollen auf 29-Zoll-Rädern und sind in den Farbkombinationen Sparkling Iron matt mit schwarzem Dekor und Nachtblau matt mit weißem Dekor zu haben.



Das MTB1 mit Shimano Deore 3x10-Gang-Gruppe kostet 999 Euro, das per Shimano E-6000 Steps und 418 Wh starkem Litium-Ionen-Akku beflügelte MTB E1 ist für 2.549 Euro zu haben. Gemeinsam haben die Neuzugänge Federgabeln von RockShox. Dank einer der leichtesten Antriebseinheiten mit 3,2 Kilo bringt das neue E-Mountainbike laut Subaru in der mittleren Rahmenhöhe knapp 20 Kilogramm auf die Waage, das MTB1 wiegt 12,4 Kilo.