Zwei Nutzfahrzeuge in einem

Anzeige

Die Firma Dethleffs zeigt auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf ein besonderes Showmobil. Es soll demonstrieren, was der Allgäuer Hersteller alles zu bieten hat und wie der mobile Urlaubsbegleiter perfekt mit Zubehör ergänzt werden kann. Dieses Mobil ist eine Art Hybrid, denn von vorne betrachtet ist es ein Reisemobil und von hinten ein Caravan und beherbergt eine Vielzahl von Dethleffs-Zubehörteilen, die im Augenblick erhältlich sind.



So können sich die Messebesucher selbst ein Bild davon machen, wie beispielsweise die verbauten Komponenten des 4-Pfoten-Pakets, eine in die dritte Bremsleuchte integrierte Rückfahrkamera, die Thermofenster- oder Sonnenschutzmatte, die Dethleffs-Leichtmetallfelgen sowie Radzierblenden im Original aussehen.



Auch im Inneren des Showmobils sowie auf dem Messestand können die Besucher Zubehör wie Matratzen-Topper, einen Fahrerhausteppich, Sitzschonbezüge, einen Beifahrer-Safe, spezielle Reinigungsmittel, ein Kinderzusatzbett fürs Fahrerhaus sowie Außenspiegelklappen und viele weitere Angebote begutachten.



Das Fahrzeug soll auch die Entwicklung und Geschichte der Firma widerspiegeln: vom Erfinder des Wohnwagens in Deutschland bis hin zum Spezialisten des Reisemobils.