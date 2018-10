Zwei statt vier: Kona-Topmodell jetzt auch ohne Allrad

Bisher gab es die Topversion von Hyundais kompaktem SUV Kona nur in Verbindung mit Allradantrieb. Jetzt bieten die Koreaner auch einen Vorderradantrieb an - das senkt den Preis.



Den Turbo-Benziner 1.6 T-GDI mit 130 kW/177 PS und Vorderradantrieb gibt es in der Ausstattungslinie "Trend" inklusive Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe ab 23.600 Euro. Durch die aktuelle Aktion "Green Deal 2.0" zur Beteiligung am Diesel-Paket der Bundesregierung lässt sich der Kaufpreis des Kona um 3.000 Euro reduzieren. Der so motorisierte Kona fällt wie alle Hyundai unter die Abgasnorm Euro 6d-Temp.

