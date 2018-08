Zwei Vespas zwischen Yacht und Nacht

Anzeige

Hell und dunkel sind zwei neue Vespa-Modelle. Und sie haben dazu die passenden Namen: "Yacht" heißt die weiße Vespa, "Notte" die schwarze. Mit den zwei Sondermodellen sollen sich Vespa GTS, Primavera und Sprint modisch gekonnt in Szene, betont der Hersteller. Technisch entsprechen sie den Standards der aktuellen 2018er-Modelle. Cool, elegant, in tiefem Mattschwarz, die Vespa Notte Edition. In maritimen Farben, in Weiß mit blauem Finish, die Vespa Yacht Club Edition.



Die Vespa Primavera 50 Yacht Club kostet 3.750 Euro, Vespa Primavera 125 Yacht Club 4.850 Euro, Vespa GTS 125 Yacht Club 5.340,00 Euro und die Vespa GTS 300 Yacht Club 6.140 Euro.



Die Preise für die Notte-Edition: Vespa Sprint 50 Notte 3.750,00 Euro, Vespa Sprint 125 Notte 4.950,00 Euro, Vespa GTS 125 Notte 5.390,00 Euro und die Vespa GTS 300 Notte 6.190,00 Euro.