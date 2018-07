Anzeige

Auch der Modell-Hof Geitlinger aus Hochstadt wird wieder mit einem ca. 40 Quadratmeter großen Diorama dabei sein. Zu sehen sind dort verschiedene Bauernhöfe, Traktoren, Maschinen und Lkw in vielfältigen Marken und Variationen. Einige Fahrzeuge sind ferngesteuert und können mit einer kabellosen Fernsteuerung gefahren werden. Das Diorama ist in drei Zeitabschnitte aufgeteilt: Landwirtschaft früher, Landwirtschaft Hochkonjunktur und modernes Lohnunternehmen. Auch eine Raiffeisen-Anlage mit pneumatischer Kippanlage, Körnergebläse und Getreidesilo ist dabei. Die Modellanlage wird von der Familie Geitlinger vorgeführt und betreut.

Das Lanz-Bulldog-Treffen des Technik-Museum Speyer findet am Samstag, 28. Juli, von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag, 29. Juli, von 10 bis 16 Uhr statt. Die Ausfahrt ist für beide Tage um 13 Uhr angesetzt. Die ca. einstündige Tour führt den auffälligen Fahrzeugkorso durch Speyer, vorbei am Dom und wieder zurück aufs Museumsgelände.

Eintrittskarten für das Lanz-Bulldog-Treffen gibt es direkt vor Ort. Eine reguläre Eintrittskarte in das Technik-Museum Speyer berechtigt auch zum Besuch des Lanz-Bulldog-Treffen. Jeder, der an diesem Treffen mit Bulldog, Landmaschine oder historischem Motor teilnehmen möchte, kann sich unter www.technik-museum.de/lanz kostenlos anmelden und ist mit einer Begleitperson zum traditionellen Abendessen am Samstagabend eingeladen. zg

