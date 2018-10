15. Odenwald-Kalender von Dieter Klapproth

Bergstraße.Die Schönheit der hiesigen Odenwald-Landschaft hat sich der in Mossautal lebende Zeichner und Maler Dieter Klapproth zum Thema gesetzt. Seit mittlerweile 15 Jahren erscheinen seine Aquarelle in einem Jahreskalender. Die Ausgabe für 2019 mit dem Titel „Der Odenwald – Bilder einer Landschaft“ ist ab sofort in der Region erhältlich und bietet im Querformat zwölf Monatsblätter. Als Motive dienten unter anderem Ansichten aus Lindenfels – unser Bild zeigt das Monatsblatt September mit Blick auf die Burg –, aber auch aus Schlierbach, Lorsch und Heppenheim. Der Kalender ist in zahlreichen Buchhandlungen in der Region erhältlich. hol/BILD: Klapproth

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 08.10.2018