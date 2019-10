Matz Scheid gibt mit der großen Pauke den Takt an, als der Odenwälder Shanty Chor an diesem verregneten Oktobersonntag in Großsachsen das Stück „Ober-Mumbach“ probt. Es stammt aus der Anfangszeit des gemischten Chores, der sich in den vergangenen 30 Jahren einen besonderen Platz in der regionalen Musikszene ersungen hat.

Erste Lieder vom Schiff

Ein kleines Repertoire an Shantys

...