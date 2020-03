Zum fünften Mal findet am 21. Juni (Sonntag) die Vintage-Radtour „Velowino“ in Weinheim statt. Angeboten werden vier verschiedene Strecken: eine flache 40-Kilometer-Strecke, eine 55 Kilometer lange Strecke mit 600 Höhenmetern, eine 80 Kilometer lange Strecke mit 1500 Höhenmetern und eine 120 Kilometer lange Strecke mit 2600 Höhenmetern. Start und Ziel ist jeweils der Weinheimer Schlosspark.

Angesprochen sind Liebhaber alter Rennräder. Teilnehmen kann jeder, der ein Rad fährt, das älter ist als 1988. „Die meisten Fahrer tragen passende Vintage-Trikots und viele haben am Rad nostalgische Accessoires. In diesem Jahr bestimmen die Fahrer das schönste Fahrrad, außerdem wird das beste Gesamtbild von Rad und Bekleidung prämiert“, schreiben die Veranstalter.

Leder statt Latex

„Nach wie vor stehen historische Fahrräder, Rennräder und Vintage-Bikes aus den 70ern und 80ern hoch im Kurs. Es gilt Einfachheit gegen Hightech, Leder statt Latex und alter Charme gegen Wegwerfmentalität“, heißt es weiter. Kenner können sich über ihre liebevoll hergerichteten Räder und Spezialitäten austauschen und bei einem Markt lang gesuchte Ersatzteile oder alte Radklamotten finden.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Auf die Beine gestellt wird das Event vom bewährten Organisationsteam und dem Verein Radsport-Rhein-Neckar. „Die historische Stadt Weinheim, die schöne Bergstraße und der hügelige Odenwald bieten den richtigen Rahmen für die Ausfahrt mit historischen und nostalgischen Rädern“, so die Veranstalter. Kulturelles Highlight in diesem Jahr ist eine Verpflegungsstation in Ober-Abtsteinach bei Bildhauer Martin Hintenlang.

Tour für Familien

Die Touren bieten verschiedene Schwierigkeitsgrade und Herausforderungen. Die „Velowino 40“ führt auf asphaltierten Wirtschaftswegen nach Ladenburg und ist laut Veranstalter für Jung und Alt, auch Familien, fahrbar. Anspruchsvoller sind die Touren über 55, 80 und 120 Kilometer. Hier sind laut Veranstalter hauptsächlich alte Rennräder mit Bergübersetzung gefragt.

Die Touren durch den Naturpark Neckartal-Odenwald und den Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald bieten unberührte Natur, wunderschöne Täler und herrliche Ausblicke über den Odenwald. „Die Velowino 55 ist genau richtig für alle, denen die 40er Strecke zu flach und die 80er Strecke zu anstrengend ist. Sie führt auf 600 Höhenmetern durch den vorderen Odenwald und dann über die Ebene zurück nach Weinheim“, beschreiben die Veranstalter.

Die „Velowino 80“ verlangt mit 1500 Höhenmetern etwas mehr Kondition. Sie führt durch den Exotenwald nach Heiligkreuz, den Blütenweg hinauf und schließlich wieder hinunter nach Ladenburg. Am Neckar entlang geht es nach Dossenheim, nach Ober-Abtsteinach und über Buchklingen zurück nach Weinheim.

Führung durch die Altstadt

Wer die „Velowino 120“ angehen möchte, hat 2600 Höhenmeter zu bewältigen. Die Strecke führt komplett durch den Odenwald: nach Ober-Abtsteinach, ins Ulfen- und Finkenbachtal und über die Olfener Höhe zurück nach Ober-Abtsteinach. Bereits am Vorabend wird für alle Teilnehmer eine Altstadtführung mit anschließendem Spaghetti-Essen in einem Restaurant angeboten. zg

Info: Weitere Information und Anmeldung unter www.velowino.de

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 05.03.2020