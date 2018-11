Ab Samstag kann man wieder in Weinheim eislaufen

Weinheim.Ab kommenden Samstag, 1. Dezember, kann man wieder unter den Burgen Schlittschuhlaufen: Dann öffnet die zehn mal 20 Meter große Eisbahn mitten in der Weinheimer Innenstadt. Bis 10. Februar ist die Bahn täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Dazu gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit Eisstockturnieren. Schlittschuhe können direkt an der Bahn ausgeliehen werden. Zudem erwartet die Besucher eine winterliche Bewirtung an der Eishütte. Unter Wärmestrahlern müssen auch Zuschauer nicht frieren. zg/Bild: Stadt Weinheim

