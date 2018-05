Anzeige

„The Happy Prince“

Rupert Everett verfilmt das Ende von Oscar Wilde. In jungen Jahren wurde der irische Schriftsteller Oscar Wilde für seine Sprachkunst gefeiert. Doch später wurde ihm seine Liebe zu Männern in der prüden viktorianischen Gesellschaft zum Verhängnis. 1895 verurteilte ihn ein Schwurgericht wegen homosexueller Aktivitäten zu zwei Jahren Zuchthaus und Zwangsarbeit. Seine Stücke wurden abgesetzt, ein Rede- und Schreibverbot verhängt. „The Happy Prince“ widmet sich den letzten, traurigen Lebensjahren von Wilde. Nach seiner Haftentlassung lebte er verarmt in Paris und starb 1900 im Alter von 46 Jahren. Der britische Schauspieler Rupert Everett spielt nicht nur die Hauptrolle in der so traurig wie sehenswerten Filmbiografie, sondern führte auch Regie und schrieb das Drehbuch. (105 Minuten, ab zwölf Jahre)

„Luis und die Aliens“

Familien-Abenteuer mit Außerirdischen. In diesem europäischen Animationsfilm wird das Leben eines aufgeweckten Zwölfjährigen durch die Ankunft dreier Aliens mächtig durcheinandergewirbelt. Luis hat es in der Schule nicht immer leicht, verdingt sich sein Vater doch als Ufo-Experte. Und als wäre das noch nicht genug, sieht sich Luis eines Tages tatsächlich mit drei extraterrestrischen Wesen konfrontiert: Mog, Nag und Wabo, so die Namen der putzigen Kerlchen, landen direkt vor Luis’ Nase. Und als der erste Schreck verflogen ist, stellt Luis fest, dass die Außerirdischen nicht nur lustig aussehen, sie haben auch einen besonderen Sinn für Humor. Seinem Vater, dem Ufo-Forscher, darf Luis seine neuen Freunde nicht vorstellen – die Gefahr, dass der sie schockfrostet, ist einfach zu groß. (80 Minuten, ab 0 Jahre)

„Sympathisanten – Unser deutscher Herbst“

Deutsche Geschichte. Felix Moeller ist Regisseur und führt die Zuschauer in die 70er Jahre zurück. Moeller hat berühmte Eltern: Er ist der Sohn von Margarethe von Trotta („Die bleierne Zeit“) und auch Stiefsohn von Volker Schlöndorff („Die Blechtrommel“). Beide Regisseure kommen ausführlich zu Wort in diesem Film, der die Hintergründe der sogenannten Sympathisanten der Terrorgruppe RAF in den Mittelpunkt rückt. Zwar stehen von Trotta und Schlöndorff im Zentrum der Doku, es äußern sich aber auch Weggefährten wie Marius Müller-Westernhagen, Daniel Cohn-Bendit, Peter Schneider, René Böll, Christof Wackernagel und Karl-Heinz Dellwo. (101 Minuten) dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 22.05.2018