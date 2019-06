„Pets 2“

Animationskomödie. In der Fortsetzung des vergnüglichen Animationshits „Pets“ dreht sich wieder alles um das geheime Leben der Haustiere. Jack Russell Terrier Max entwickelt aus Sorge um den kleinen Sohn von Frauchen Katie ein nervöses Trauma. Erst ein Urlaub auf dem Bauernhof schafft Abhilfe. Während Max unterwegs ist, verliert die verträumte Hundedame Gidget aber Max’ Lieblingsspielzeug. Um es in einer gewagten Rettungsaktion zurückzuholen, muss sie sich als Katze verkleiden. Derweil versucht das übereifrige Kaninchen Snowball, gemeinsam mit Hündin Daisy einen Tiger aus dem Zirkus zu befreien. - Als Synchronsprecher sind u. a. Jan Josef Liefers, Dietmar Bär, Dieter Hallervorden und Stefanie Heinzmann zu hören. (86 Min.)

„Wo ist Kyra?“

Düsteres Drama. Kyra (Michelle Pfeiffer) hat ihren Mann und Job verloren und bei ihrer alten Mutter Unterschlupf gefunden. Der Kampf um den Erhalt selbstbestimmten Lebens ist als Kammerspiel in Szene gesetzt, in dem es nie wirklich hell wird. Beige, braune, dunkelgrüne Farben dominieren die Welt, in der Kyra sich um ihre kranke Mutter kümmert, sie badet, pflegt und nebenher verzweifelt nach einem neuen Job sucht. Das auch finanziell wackelige Lebensgebilde stürzt zusammen, als die Mutter stirbt.

In einer weiteren Rolle ist Kiefer Sutherland zu sehen. (98 Min., ab 6 Jahre)

„Ein Becken voller Männer“

Komödie. Betrand ist arbeitslos und depressiv, Marcus setzt ein Geschäft nach dem anderen in den Sand: Der Film handelt von einer Gruppe Männer, die tief in einer Krise stecken und im Synchronschwimmen neue Lebenskraft zu finden hoffen. Dabei klappt nur wenig synchron oder sieht gar anmutig aus. Dennoch packt sie der Ehrgeiz, an den Weltmeisterschaften in Norwegen teilzunehmen. (122 Min., ab 6 Jahre)

„Das melancholische Mädchen“

Unkonventionell und preisgekrönt. Eine Autorin mit Schreibblockade streift auf der Suche nach einem Schlafplatz durch die Großstadt. Dabei trifft sie auf seltsame, roboterhafte Figuren, mit denen sie sich nicht anfreunden kann. Statt sich anzupassen, fängt sie an, ihre Depression als Politikum zu betrachten.

Der Film verzichtet auf individuelle Figuren oder klassische Erzählstränge und hat den Hauptpreis beim renommierten Nachwuchs-Festival um den Max-Ophüls-Preis gewonnen. (80 Min.)

„Wenn Fliegen Träumen“

Skurril-poetisches Roadmovie. Die Psychotherapeutin Naja kann es kaum fassen: Ihr Vater, der ihr bislang komplett unbekannt war, ist verstorben. Nun wird sie endlich mehr über jenen Mann erfahren, von dem sie so gut wie gar nichts weiß. Zwei Dinge hat er ihr und ihrer Halbschwester Hannah hinterlassen: einen alten Feuerwehrwagen und ein Haus in Norwegen. Gemeinsam brechen die ziemlich ungleichen Frauen mit dem roten Bus aus Berlin in Richtung Skandinavien auf. Als sie einen Anhalter aufgabeln, der nach Finnland will, entwickelt sich der Roadtrip ganz anders, als die beiden Erbinnen erwartet hätten. Und dann folgen auch noch die Teilnehmer aus Najas Therapiegruppe ihrer Spur nach Norden, weil sie glauben, Naja wäre entführt worden. So nimmt das Abenteuer der Halbschwestern eine erstaunliche Wendung. (82 Min., ohne Altersbeschränkung)

„They Shall Not Grow Old“

Erster Weltkrieg in Farbe. Vor 100 Jahren, am 28. Juni, unterzeichnete Deutschland den Versailler Friedensvertrag. Dieses Datum ist Anlass für eine besondere Dokumentation: Regisseur Peter Jackson („Herr der Ringe“) hat dazu historisches Filmmaterial aus den Archiven des britischen Imperial War Museum mit moderner Technik restauriert, koloriert und mittels 3D-Technologie konvertiert. Flankiert werden die Bilder durch Kommentare von Veteranen des Ersten Weltkrieges. Deren O-Töne wurden ausgesucht aus über 600 Stunden Interviewmaterial, das unter anderem aus dem Archiv der BBC entstammt. (99 Min., ab 16 Jahre) dpa

