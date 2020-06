In unserer Serie ging es schon um zahlreiche Baumaßnahmen, die das Gesicht einer Stadt oder einer Gemeinde mal im kleinen, mal im großen Stil verändert haben. Unser heutiges historisches Motiv zeigt erneut ein verloren gegangenes bauliches Kleinod: die Alte Schmiede in der Darmstädter Straße in Auerbach. Zur Verfügung gestellt hat uns das Zeitdokument Ute Sanner-Friedrich. Wann genau ihr Vater

...