Kommt er jetzt, oder kommt er nicht, der Frühling? Von alleine, so scheint es, geht der Winter dieses Jahr nicht zu Ende. Da braucht es schon besondere Maßnahmen wie den traditionsreichen Weinheimer Sommertagszug, einem der größten an der Bergstraße. Er findet in diesem Jahr am kommenden Sonntag, 31. März, statt. Am Ende wird mitten auf dem Marktplatz der Winter – symbolisch in Form eines mehrere Meter hohen Schneemanns – verbrannt.

Der Weinheimer Sommertagszug schlängelt sich seit über 110 Jahren immer am Sonntag „Laetare“ durch die Stadt. Auch in diesem Jahr wieder zählt er an die 60 Zugnummern. Geschmückte Wagen und Fußgruppen versprechen wieder einen bunten, lebendigen und frühlingshaften Umzug von der Peterskirche bis zum Marktplatz. Insgesamt werden es – inklusive der Musikanten in acht begleitenden Musikgruppen – rund 3000 Teilnehmer sein, davon etwa 2000 Kinder der lokalen Schulen und Kindergärten.

Mit dem Musikzug Starkenburg

Frühlingslieder wie „Winter ade“ und die Weinheimer Sommertagshymne ertönen in den Straßen. Um 14 Uhr setzt sich der Zug an der Peterskirche in Bewegung, eine knappe Stunde später trifft er am Marktplatz ein. Traditionell führen der Musikzug Starkenburg aus Heppenheim und der Brezelträger des Heimat- und Kerwevereins den Zug an.

Dann folgen der Schneemann mit dem „Winter-“ und dem „Sommermann“. Ein begehrter Platz für Zuschauer dürfte erneut die Bahnhofstraße sein, weil sich der Zug dort in einer Kehre selbst begegnet und auch Radiomoderator Frank Schuhmacher aus Weinheim gemeinsam mit Christina Eitenmüller die Zugnummern erklärt. Der Zug führt dann vorbei an der „Weinheimer Reiterin“ über die Institutstraße zum Roten Turm und von dort zum Marktplatz.

Dabei hat der Weinheimer Sommertagszug stets Volksfestcharakter: Wenn sich der Schneemann den Flammen ergibt, ist der Winter endlich und endgültig besiegt und die Weinheimer und ihre Gäste können die Attraktionen der Stadt genießen. Wenn es der Frühling gut meint, kann man in den Cafés und Kneipen am Marktplatz sogar schon draußen sitzen, oder von einer der beiden Burgen aus einen Blick auf die Bergstraße und die Rheinebene werfen.

Kostenloses Parken

Das Parken auf den öffentlichen Parkplätzen ist in Weinheim sonntags kostenlos und auch das städtische Museum hat sonntags geöffnet. Vor und während des Zuges durch die Innenstadt sind die Grundelbachstraße, die Bahnhofstraße sowie die Institutstraße und die westliche Grabengasse zeitweise für den Autoverkehr gesperrt. Zum Sommertagszug wird der Busverkehr um Sonderfahrten erweitert. Weitere Informationen gibt es bei der Fahrplanauskunft des VRN. zg

