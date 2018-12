„Der Junge muss an die frische Luft“

Verfilmung der Autobiografie von Hape Kerkeling. Der pummelige Hans-Peter wächst in den 1960ern im Ruhrgebiet auf. Er genießt eine unbeschwerte Kindheit. In der Familie wird viel gelacht und gescherzt, gespielt und geherzt. Großtante Lore steht fast täglich vor der Tür, um das Kind im Kinderwagen auszufahren. Ihr Spruch „Der Junge muss an die frische Luft“ wird in der Familie zum geflügelten Wort. Dann die tragische Wende: Die Mutter erkrankt und stirbt. Hans-Peter ist da gerade acht Jahre alt, als seine alte Welt zusammenbricht. Aus Hans-Peter wird später Hape, Nachname Kerkeling, gefeierter Unterhaltungskünstler mit reichlich Tiefgang. 2014 erscheint seine Autobiografie. Oscar-Preisträgerin Caroline Link („Nirgendwo in Afrika“) hat den Bestseller jetzt verfilmt. (95 Min., ab 6 Jahre)

„Der kleine Drache Kokosnuss - Auf in den Dschungel!“

Neues vom Feuerpuster. Kokosnuss und seine Freunde begeben sich in dem Animationsfilm mit einem Dampfer auf eine Reise. Auf dem Weg zum Ferienlager jedoch geht manches schief; und es sind keineswegs nur die Wasserdrachen, die es Kokosnuss, Matilda, Oskar und den anderen schwer machen. (80 Min., ohne Altersbeschränkung)

„Mary Shelley“

Kostümdrama mit Elle Fanning. Im Jahr 1814 verliebt sich die 16-jährige Mary (Elle Fanning, „Die dunkle Fee“) in den einige Jahre älteren, verheirateten Dichter Percy Shelley (Douglas Booth). Die literarisch ambitionierte Mary, Tochter einer Frauenrechtlerin und eines Philosophen, brennt mit dem rebellischen Shelley durch. Im total verregneten Sommer 1816 verbringt das Paar einige Wochen zusammen mit dem Dichter Lord Byron in einer Villa am Genfer See. Bei einem Schreibwettbewerb konzipiert Mary, die inzwischen Shelleys Ehefrau ist, ihren Roman „Frankenstein“, der zwei Jahre später anonym erscheint und die Autorin später weltberühmt macht. (120 Min., ab 12 Jahre)

„Shoplifters - Familienbande“

Umwerfendes Drama. In einer kleinen Zwei-Zimmerwohnung leben fünf Familienmitglieder auf engstem Raum zusammen – und dann kommt eines Tages noch ein verwahrlostes Mädchen hinzu, das hier Schutz und Geborgenheit findet. - Der in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnete Film erzählt von Menschen am Rande der Gesellschaft, von Missbrauch und ungewöhnlichen Familienkonstellationen. (121 Min., ab 12 Jahre)

„Drei Gesichter“

Trotz Berufsverbot gedreht. Eigentlich darf der Iraner Jafar Panahi keine Filme drehen. Doch trotz des Berufsverbots gelingt es dem Regisseur seit Jahren, immer wieder neue Werke zu schaffen. Diesmal geht es um drei Schauspielerinnen verschiedener Generationen, die im Iran um Gleichberechtigung und Anerkennung kämpfen, und um ihre eigenen Wünsche als Frauen. Das Werk weist klare Überschneidungen zur Realität auf; so spielen sich etwa Panahi und die Frauen selbst. (100 Min., ab 12 Jahre) dpa

