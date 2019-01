Cornelia Klein, Jahrgang 1977, verheiratet und Mutter von drei Söhnen, steht mit beiden Füßen fest auf dem Boden. Die 41-Jährige hat Erziehungswissenschaften und Medienpädagogik studiert, eine Weile in den USA gelebt, sie arbeitet hauptberuflich als Lektorin und Redakteurin in einem angesehenen sozialwissenschaftlichen Verlag in Weinheim und zudem als freie Journalistin und Autorin. Promoviert

