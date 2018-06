Anzeige

Um den Hospitalbrunnen in Bensheim mit Blick auf die Stadtkirche Sankt Georg ging es in der vergangenen Woche in unserer Serie „Bergsträßer Ansichts-Sachen“. Dabei stimmten irrtümlich Bildbeschreibung und veröffentlichtes historisches Motiv nicht überein, was Reaktionen bei einigen unserer Leser hervorrief.

So schreibt Doris Bodemann, dass das abgebildete Foto nicht, wie beschrieben, aus den 60er Jahre sein könne. Im Hintergrund könne man nämlich die Stadtkirche St. Georg sehen, wie sie vor dem Zweiten Weltkrieg aussah: „Bekanntlich wurde sie am 26. März 1945 durch Brandbomben bei einem Fliegerangriff schwer beschädigt und später neu aufgebaut.“

Auch Marius Beichtmann weist darauf hin, dass der einzelne Turm, wie er auf dem historischen Bild zu sehen ist, nach dem Fliegerangriff im Zweiten Weltkrieg niedergebrannt ist: „Seit 1952/53 stehen die beiden Doppeltürme (von Sankt Georg). Ich habe exakt dasselbe Motiv in meiner Sammlung. Es handelt sich dabei um eine Ansichtskarte mit ungeteilter Rückseite. Diese ungeteilten Karten wurden vor dem Jahr 1905 gedruckt, weil 1905 in Deutschland die Zweiteilung von Postkarten in Mitteilungs- und Adressseite eingeführt wurde. Die historische Aufnahme ist also viel älter als angegeben und um 1900 zu datieren. Die historische Bildvorlage dieser Postkarte stammt aus dem Fotokonvolut Karl Ernst Osthaus und wird dort sogar auf 1895 datiert.“