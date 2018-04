In der „Alten Drogerie“ in Fürth hat es in den vergangenen Monaten schon einige Konzerte gegeben. © Hofmann/ü

Jahrzehntelang war die Drogerie der Familie Leilich in Fürth ein beliebtes Geschäft. Heute befindet sich hier die „Alte Drogerie“: eine Bühne für Musik und Kleinkunst, ein Café, ein Secondhand-Laden, eine Bar, eine Abteilung für Bio- und Naturkost, eine Ecke mit Floristik und Dekoartikeln – und wahrscheinlich bald auch ein Kino. In der Fürther Hauptstraße gibt es all das in einem

...

Sie sehen 16% der insgesamt 2500 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 02.02.2018