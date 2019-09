Heidelberg.Zum 50. Mal ausgetragen wird am Wochenende der „Heidelberger Herbst“. Das große Altstadtfest läuft am Samstag (28.) mit umfangreichem Programm ganztägig bis in den späten Abend. Am Sonntag (29.) folgt von 11 bis 19 Uhr der „Familien-Herbst“ mit Aktionen und Angeboten für Familien und verkaufsoffenen Geschäften. hol/BILD: rothe

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 27.09.2019