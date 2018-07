Anzeige

Darmstadt.Der Hauptorganist der Kathedrale St. Lorenz in Perugia, Adriano Falcioni, spielt am kommenden Mittwoch, 11. Juli, das zweite Konzert des Internationalen Orgelsommers in der Darmstädter Pauluskirche. Der mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnete Organist spielt Kompositionen aus Barock und Romantik: Ab 20 Uhr gibt es Werke von Bach, Bossi, Liszt und Wagner. Tickets gibt es an der Abendkasse und im Internet. zg