Bergstraße.Früher dienten die so genannten Lärmfeuer als Signalkette, die geeignet war, über Berge hinweg wichtige Warnungen zu verbreiten. Seit einigen Jahren wird diese Tradition wieder aufgegriffen, oft vor Ort versehen noch mit einem Beiprogramm. Am morgigen Samstag (24.) ist es wieder soweit: Mit Einbruch der Dunkelheit werden die aufgeschichteten Haufen entzündet. Austragungsorte sind u. a. in Lautertal bzw. Lindenfels der Ohlyturm, der Kaiserturm, die Raidelbacher Höhe, der Borstein und Eulsbach (Foto oben). hol/BILD: lotz

Info: Weitere Informationen unter www.felsenmeerdrachen.de