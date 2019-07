Am Samstag Lichterfest im Schwetzinger Schlossgarten

Eine großartige Illumination des Schlossgartens, viele neue Attraktionen und Showeinlagen, Kinderbühnen und mehr hat das diesjährige Lichterfest in Schwetzingen zu bieten. Es findet am kommenden Samstag, 27. Juli, von 17 bis 23 Uhr im Schlossgarten statt. Dabei wird der Garten mit 2000 Fackeln, Kerzen und Flammenschalen in ein Lichtermeer verwandelt und auch die Bäume werden in farbiges Licht getaucht. Es gibt ein Kinderprogramm, Livemusik und Tanz, Comedy, Feuerartistik sowie eine Wein- und eine Shisha-Lounge. Als krönender Abschluss folgt ein Feuerwerk. Tickets und alle weiteren Infos gibt es im Internet unter www.lichterfest.org. zg/Bild: Tomyle.de/Fotolia

