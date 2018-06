Anzeige

Am kommenden Samstag, 9. Juni, finden in Darmstadt wieder die GameDays statt. Einzeln oder im Team können die Teilnehmer an verschiedenen Stationen in der Darmstädter Innenstadt spielerisch ihr Geschick, ihre Fitness und ihre Intelligenz testen. Bei einer Rallye können sich die Spieler untereinander messen, die Gewinner werden am Nachmittag gekürt.

Hinter „Serious Games“ – „Ernsthaften Spielen“ – verbergen sich digitale Spiele für Computer, Smartphone, Tablet oder Konsole, die in einem ernsthaften Kontext eingesetzt werden. Unter anderem beim Lernen in der Aus-, Weiter- und Fortbildung, aber auch zur spielerischen Bürgerbeteiligung oder den Themen Gesundheit und Bewegung kommen solche Spiele zum Einsatz.

Anspruchsvolle Aufgaben

„Mit Serious Games machen selbst anspruchsvolle Aufgaben Spaß, egal für welches Alter“, sagt der Hauptveranstalter, die „Serious Games“-Gruppe vom Fachgebiet Multimedia Kommunikation der TU Darmstadt. Schirmherr der Veranstaltung ist Oberbürgermeister Jochen Partsch.