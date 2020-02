„Intrige“

Historisches Polit-Drama. 1894 wird Alfred Dreyfus (Louis Garrel) von einem Militärgericht wegen Hochverrats verurteilt und wenig später aus der Armee entlassen. Dreyfus beteuert zwar seine Unschuld, doch er wird auf eine einsame Insel verbannt. Das Volk jubelt und die Militärelite atmet erleichtert auf. Major Georges Picquart (Jean Dujardin) wird danach sogar befördert. Im Auslandsnachrichtendienst fallen ihm allerdings gravierende Missstände und Missmanagement auf. Bei seinen Recherchen zum Fall Dreyfus stößt er auf ein Geflecht aus Lügen und Intrigen: Beweismittel wurden gefälscht, Indizien bewusst in eine bestimmte Richtung ausgelegt. Die Wahrheit war einigen Verantwortlichen dabei egal. - Für die Verfilmung dieses historischen, auf wahren Begebenheiten basierenden Stoffes gewann Regisseur Roman Polanski beim Filmfestival Venedig den Großen Preis der Jury. (132 Min., ab 12 Jahre)

„Enkel für Anfänger“

Komödie um Leih-Großeltern. Gerhard und Karin und auch Philippa geht es gesundheitlich und finanziell recht gut; irgendetwas aber fehlt im Leben der drei rüstigen Pensionäre. Nur mit öden Volkshochschulkursen oder teuren Reisen lässt sich das Rentnerdasein ja auch nicht immer gänzlich und zufrieden stellend ausfüllen. Die so rüstige wie bunt-verrückte Philippa aber verhilft auch Karin und Gerhard zu einem Job im Enkeldienst: Fortan müssen sich alle drei um nicht immer ganz einfache Paten-Enkel kümmern. - Mit dabei bei der Komödie sind Schauspieler wie Heiner Lauterbach, Barbara Sukowa und Dominic Raacke. (104 Min., ab 6 Jahre)

„21 Bridges“

Thriller. Nach dem Mord an mehreren Polizisten wird Manhattan abgeriegelt. Alle Tunnel und die 21 Brücken, die auf die Insel führen, werden gesperrt. Polizeiboote patrouillieren das Wasser. Der öffentliche Verkehr kommt zum Erliegen. Der ermittelnde Polizist Andrew Davis (Chadwick Boseman) muss die Täter bis zum nächsten Morgen finden und arbeitet dabei mit der Drogenfahnderin Frankie Burn (Sienna Miller) zusammen. Auf der Jagd nach den Kriminellen stellt Davis fest, dass er sich in einem Wettlauf mit seinen Kollegen befindet, die die Täter lieber töten als lebend fassen wollen. Auch das FBI zeigt Interesse an dem merkwürdigen Fall, bei dem Davis bald einige Ungereimtheiten entdeckt. (100 Min., ab 16 Jahre)

„Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn“

Comic-Heldin in Batmans Welt. Margot Robbie übernimmt eine mit Spannung erwartete Hauptrolle: In „Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn“ spielt sie die Titelfigur Harley Quinn, eine Comic-Figur aus der Welt von Superheld Batman. Außerdem wirken u. a. Ewan McGregor und Mary Elizabeth Winstead mit. (109 Min.)

„Das freiwillige Jahr“

Vater-Tochter-Drama und Gesellschaftspanorama. Der alleinerziehende Arzt Urs (Sebastian Rudolph) möchte, dass Tochter Jette (Maj-Britt Klenke) für ein Jahr ins Ausland geht. Doch die junge Frau fühlt sich überfordert. Das führt zu extremen Spannungen. Atmosphärisch dicht erzählt und eindringlich gespielt, weitet sich die Geschichte zu einem facettenreichen Gesellschaftspanorama. (86 Min.)

„The Lodge“

Horror. Ein Journalist verbringt die Weihnachtszeit zusammen mit den Kindern und neuer Partnerin (die Mutter der Kids ist gestorben) in einer Hütte. Als der Vater die Kinder für paar Tage mit der Stiefmutter allein lässt, passieren seltsame Dinge. - Mit Darstellern wie Richard Armitage, Riley Keough und Alicia Silverstone ist der Film prominent besetzt. (100 Min., ab 16 Jahre)

„Congo Murder“

Drama. Die Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit aus dem Jahr 2009. Damals reisten im Frühjahr die beiden Norweger Joshua French und Tjostolv Moland gen Kongo. Bald darauf werden sie festgenommen: Man wirft Moland und French vor, ihren Fahrer ermordet zu haben. Sie landen im Gefängnis, dem „schlechtesten Hotel der Welt“. Nicht nur Mord wird ihnen vorgeworfen, auch Spionage und andere Dinge.

Beide werden sie schließlich zum Tode verurteilt. Nach acht Jahren kehrt nur einer der beiden in die Heimat zurück. (128 Min.) dpa

Kultur, Seite F 2

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 04.02.2020