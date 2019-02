Auch im Winter gibt es immer etwas zu tun

Während im Winter eigentlich am gemütlichsten der Aufenthalt in einem warmen Zimmer ist, sind die drei Tierpfleger Josef Unger, Robert Hechler und Michael Trautmann tagein tagaus für ihre Schützlinge im Bergtierpark im Fürther Ortsteil Erlenbach da. Bei jedem Wetter sorgen sie für die vierbeinigen und gefiederten Bewohner aus sechs Kontinenten.

Dazu gehören beispielsweise die kleinen Kamele aus den südamerikanischen Anden, die urigen Rinder aus den Hochgebirgen Zentralasiens, die großen australischen Laufvögel, Wildschafe und Wildziegen neben verschiedenen Hausrassen sowie viele andere Tierarten. Alle bekommen sie, was ihre artgerechte Haltung an Nahrung, Pflege und Zuwendung erfordert, heißt es in der Pressemitteilung aus der Fürther Gemeindeverwaltung.

Doch welche Aufgaben haben die Tierpfleger darüber hinaus zu erledigen? So organisieren sie beispielsweise die regelmäßige tiermedizinische Vorsorge. Ihrem aufmerksamen Blick entgehe es nicht, wenn sich ein Tier einmal ungewohnt verhält oder krank wird. Dann heißt es, tierärztlichen Rat einzuholen und notwendige Behandlung zu veranlassen. Gegebenenfalls ist auch ein Krankentransport in die Tierklinik zu unternehmen.

Neben der Versorgung der Tiere gibt es auch im direkten Kontakt mit den Besuchern etwas zu tun. So werden gerne Fragen beantwortet, oder die Tierpfleger nehmen sich Zeit für Führungen mit Kitagruppen. Ihr Fachwissen geben sie dabei gerne an kleine und große Besucher weiter.

Bei aller Tätigkeit draußen bleibt natürlich aber auch im Tierparkbüro noch manches am Schreibtisch zu erledigen. So müssen im Austausch mit der Behörde zum Beispiel regelmäßig Bestandslisten geführt, Geburten von Huftieren gemeldet, Pässe ausgefüllt und erfolgte Kontrollen bestätigt werden.

Fragt man die Tierpfleger nach der Zufriedenheit mit ihrem verantwortungsvollen Beruf, lautet die wenig überraschende Antwort, dass sie mit keiner anderen Tätigkeit tauschen würden. zg

Samstag, 09.02.2019