Anzeige

Und auch sonst ist das diesjährige Programm des Trommer Sommers mit den Theatermachern Jürgen Flügge und Angelika Borchert zur zehnten Produktion der Sommerspiele Überwald vollgepackt mit Höhepunkten. Neben den beiden Vorstellungen von „Hexensabbat – der grausame Tod des Brandschneiders“ am 2. und 3. August zählen dazu die Vorstellungen von Frederic Hormuth und Adax Dörsam.

Hormuth aus dem Ensemble der Mannheimer Klapsmühl kommt am 5. August mit seiner „Honigcombo“ auf die Tromm. Der begnadete Mann am Klavier präsentiert gescheite Texte und fetzige Songs. Dirik Schilgen sitzt am Schlagzeug, TC Debus am Bass und Mattl Dörsam an den Blasinstrumenten. Sein Bruder Adax Dörsam kommt am 5. August mit seinem Freund Michael Bauer und dem Programm „Herzkeks“ auf die Tromm.

Programm für Kinder

Dabei geht es um die elementare Frage, was eigentlich ein Liebesgedicht ist – sprachwitzig und mit „vielsaitiger“ Musik. Hausherr Jürgen Flügge spielt am 4. August im Spätprogramm mit seinem Freund Toni Matheis noch einmal das Erfolgsprogramm „Tierisch – menschlich“ aus der Spielzeit im Hoftheater.

Viel geboten wird beim Trommer Sommer von 2. bis 5. August auch für Kinder mit den Kinderliedermachern Beate Lambert und Fredrik Vahle sowie Eigenproduktionen wie „Oy Oy Emine“. Obligatorisch sind die Kunstausstellungen – in diesem Jahr mit einer Porträtserie von Peter Hahn – und das Rahmenprogramm mit Schnupperkursen in Trommeln, Basteln und Malen. mk/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.07.2018